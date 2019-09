ZAIA: NON ASPETTIAMO IL 2023

giovedì 26 settembre 2019''Aspetto i fatti. Ma se il ministro conferma che l'autonomia andra' a finire al 2023, per noi la partita e' gia' chiusa''. LO dice il governatore del Veneto, Luca Zaia, in un'intervista al Corriere della Sera in cui aggiunge: ''Ci faremo sentire. Io ho due milioni e 328 mila veneti che il 22 ottobre 2017 hanno votato per l'autonomia. Noi i compiti li abbiamo fatti''. Sul ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, poi Zaia aggiunge: ''Visto che dice di essere un centravanti, vediamo se fa gol. Boccia ha trovato un sacco di lavoro ben fatto. Se cosi' non fosse vorrebbe dire che il premier ha raccontato bugie per un anno, visto che aveva annunciato la chiusura per febbraio. Mai capo del governo fu piu' smentito''. Zaia dice poi di non avere nulla contro i livelli essenziali di prestazione citati da Boccia ma ''nemmeno abbiamo l'anello al naso''. E spiega: ''A Boccia ho detto che e' giusto poter offrire la stessa qualita' di servizi nella sanita' a tutti i cittadini, ma se guardo ad alcune comunita' del Sud che esportano malati con la valigia in mano, vedo che non hanno avuto meno soldi di noi''.