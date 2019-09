ZAIA: DA GOVERNO NIENTE

giovedì 26 settembre 2019''Oggi abbiamo fatto una pre-riunione dei governatori del centrodestra, e' stata positiva abbiamo parlato di molti argomenti, quello centrale e' stato della sanita', vale a dire della mancanza dei 56mila medici in Italia e della necessita' assoluta di prendere le prime misure straordinarie per trovarli. La nostra necessita' e' dare i servizi ai cittadini''. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, arrivando alla Conferenza delle Regioni. ''Ripeto: ci sono 56 mila medici in Italia, di cui 1.300 in Veneto, e sulla scuola dal governo Gentiloni non abbiamo avuto una proposta di intesa, come e' successo con il Conte 1 e con il Conte 2 - ha aggiunto Zaia -. Quindi io mi rifiuto di parlare delle singole competenze quando il governo non ha ancora messo nero su bianco la sua idea di Autonomia''. Per il governatore Zaia ''e' come essere in un ristorante e ti viene chiesto a quale piatto sei pronto a rinunciare, prima fammi vedere il menu' prima''.