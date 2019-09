TORTURATORI QUI CON CAROLA

giovedì 26 settembre 2019''Ve la ricordate la signorina Carola? Oggi su un giornale c'e' che sulla sua nave aveva trasportato anche tre 'simpatici' torturatori e stupratori libici'': cosi' Matteo Salvini parlando a un incontro per le regionali umbre a Passignano sul Trasimeno. ''Che poi sono arrivati in Italia e arrestati'' ha aggiunto. ''E il Governo Conte - ha affermato Salvini - ha riaperto i porti a tutti quanti. Gli sbarchi sono raddoppiati. E' per questo che faro' di tutto per mandare a casa prima possibile questo Governo di abusivi e di poltronari''. ''La signorina Carola oltre ad avere infranto la legge aveva trasportato sulla sua nave tre torturatori e stupratori libici che sono arrivati in Italia e sono stati arrestati - ha detto ancora Salvini - . Il governo Conte ha riaperto i porti a tutti quanti e gli sbarchi sono raddoppiati, per questo faro' il possibile per mandare a casa questo governo di abusivi e di poltronari''. Il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato dal palco allestito a Passignano sul Trasimeno davanti ad una affollata platea di gente venuta a sentirlo, nel corso di una visita in Umbria in vista delle elezioni regionali del 27 ottobre.