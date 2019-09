DI MAIO GRILLO TRADITO M5S

giovedì 26 settembre 2019''Non siamo mica al calcio mercato. Di Maio lo vedo un po' frastornato, Saranno i fusi orari dei suoi viaggi da Ministro degli Esteri o lo studio delle lingue non so da cosa dipenda questa sua stanchezza. E' vero che io non vado a cercare nessuno cosi come e' vero che in tanti si sentono traditi. Se vieni eletto per fare la rivoluzione e poi passi a votare il governo con Renzi, Mario Monti Casini, se dal cambiare l'Europa passi a a mandare Gentiloni a rappresentare l'Europa, se dal mai con il Pd passi al governo con il pd, magari a qualcuno qualche problema viene''. Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Radio e Radio Radio Tv. ''Non siamo noi ad andare a cercare qualcuno- aggiunge- il 27 ottobre con chi si alleano i 5 stelle in Umbria? Con il Pd. Secondo voi sono contenti gli elettori di questa situazione . Ci sono molti 5 stelle che sono imbarazzati. A Roma dove la Raggi sta facendo la giunta con il pd quando si sono insultati fino a ieri. Io non vado a cercare nessuno ma e' ovvio che sia in Umbria che a Roma ci sono molti elettori o eletti dei 5 stelle hanno problemi di coscienza. Questi problemi glieli hanno creati Di Maio e Grillo. Se ci sono persone perbene che si sentono tradite e vedono nella Lega l'opportunita' di continuare delle battaglie io non chiudo la porta a nessuno''.