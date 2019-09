BCE: GELATA PIL IN EUROZONA

giovedì 26 settembre 2019''L'espansione economica nell'area dell'euro si e' attenuata nel secondo trimestre del 2019, proseguendo l'andamento moderato osservato nel 2018. Nel secondo trimestre del 2019 la crescita del PIL in termini reali nell'area dell'euro ha rallentato allo 0,2 per cento, sostenuta principalmente da un incremento nella domanda interna, ma frenata dalle esportazioni nette. In prospettiva, i piu' recenti indicatori economici e gli ultimi risultati delle indagini mostrano una crescita contenuta''. Lo afferma la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico. ''Le proiezioni macroeconomiche per l'area dell'euro formulate dagli esperti della BCE a settembre 2019 prevedono una crescita annua del PIL in termini reali pari all'1,1 per cento nel 2019 e all'1,2 per cento nel 2020, prima di giungere gradualmente all'1,4 per cento nel 2021 - aggiunge la Bce -. Rispetto all'esercizio condotto a giugno 2019 dagli esperti dell'Eurosistema, le prospettive per l'espansione del PIL in termini reali per l'area dell'euro hanno subito una revisione al ribasso per il 2019 e il 2020 in ragione del peggioramento dello scenario nel breve termine, contraddistinto da un indebolimento degli indicatori del clima di fiducia e dal protrarsi delle incertezze a livello mondiale''.