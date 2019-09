SALVINI 1° FIDUCIA ITALIANI

giovedì 26 settembre 2019Matteo Salvini, leader della Lega e' il politico che riscuote maggiore fiducia in Italia con il 40% dei consensi, battendo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sceso al 37% dalla partenza del suo governo, tre settimane fa. Giorgia Meloni per il sondaggio è al 29% di gradimento battendo Luigi Di Maio al 26%. E' quanto emerge dai dati di un sondaggio Emg Acqua condotto per la trasmissione Agora' su rai3. In base ai risultati il segretario del Pd Nicola Zingaretti e' al quinto posto con il 24% dei consensi, Berlusconi al 18%, Matteo Renzi al 16%, come Calenda e infine Toti al 14%. Nota Metodologica: Autore: EMG Acqua Committente Acquirente: RAI PER AGORA' Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, eta', regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni. Periodo in cui e' stato realizzato il sondaggio: 25 Settembre 2019.