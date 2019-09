LOMBARDIA: SI' MAGGIORITARIO

mercoledì 25 settembre 2019MILANO - Via libera del Consiglio regionale della Lombardia alla richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale. Il documento ha ottenuto 46 si', con il centrodestra che ha votato compatto. Le opposizioni hanno abbandonato l'aula alla fine della mattinata, scegliendo di non partecipare al voto. Per avere il via libera il quesito referendario deve essere approvato da 5 Consigli regionali. L'aula lombarda ha dato il suo si' anche a un emendamento e a tre ordini del giorno. Il primo, presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Franco Lucente, chiede di presentare al Parlamento nazionale una proposta di legge che ''preveda almeno una quota di eletti col sistema maggioritario e un premio di maggioranza'' e, infine, 'l'elezione diretta del presidente della Repubblica''. Gli altri due, presentati dal capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi, chiedono l'elezione diretta dal presidente della Repubblica e una legge elettorale che ribadisca la vocazione maggioritaria e garantisca la piena governabilita' e stabilita' del Paese.