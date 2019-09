2 M5S VOTANO CON LEGA

mercoledì 25 settembre 2019CAGLIARI - L'aiuto che non ti aspetti, o forse si', date le notizie di un folto gruppo di parlamentari M5s pronti a lasciare i Cinque Stelle per entrare nella Lega. Sta di fatto, che la mozione della Lega sul referendum per modificare la legge elettorale, approvata oggi a larga maggioranza dal Consiglio regionale sardo, ha potuto contare anche su due voti del M5s. Il gruppo si e' spaccato in aula e due consigliere pentastellate, Elena Fancello e Carla Cuccu, hanno assicurato il loro voto positivo al provvedimento. ''Il nostro gruppo aveva piena liberta' di voto- spiega Cuccu ai giornalisti-. Ed escludo che ci possano essere provvedimenti da parte del movimento nei miei confronti. Noi non abbiamo un capobastone che ci dice cosa dobbiamo fare. Ritengo sia necessario accendere i riflettori sull'essenza della democrazia e riportare gli italiani alla responsabilita' di scegliere a quale forza politica delegare il proprio mandato rappresentativo, impedendo l'instabilita' governativa''. Resta che questo voto congiunto Lega-M5s in Sardegna sta allarmando non poco i vertici romani, a partire da Di Maio che interpellato da giornalisti non ha voluto commentare.