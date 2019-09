VENETO: SI' A MAGGIORITARIO

mercoledì 25 settembre 2019''Il Consiglio regionale del Veneto è stato il primo ad approvare la richiesta di referendum per la modifica in senso totalmente maggioritario dell'attuale legge elettorale, sia per la Camera che per il Senato. Dal Veneto è partito un bel segnale nella direzione della governabilità. Mi congratulo per il grande lavoro svolto dai consiglieri di maggioranza e da quelli di tutte le forze politiche che hanno votato con noi''. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione, Luca Zaia. ''Il modello che proponiamo - aggiunge - è riconducibile a quello vigente nelle Regioni: chi prende anche un solo voto più degli altri ha diritto a governare con una maggioranza qualificata. Si sgombera così il campo da qualsiasi alibi se le cose non vengono fatte. I cittadini chiedono governabilità e rispetto degli impegni assunti. Non ci sono quindi controindicazioni su questo sistema, che consentirà anche di rispondere agli osservatori internazionali che frequentemente rivolgono all'Italia la critica di cambiare governo troppo spesso'', conclude Zaia.