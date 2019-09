CALDEROLI: REFERENDUM LEGA

mercoledì 25 settembre 2019''Lunedi' mattina andremo in Corte di Cassazione a depositare il quesito referendario''. E' Roberto Calderoli ad annunciare cosi' la formalizzazione della mossa con la quale la Lega si propone di ''far esprimere gli italiani gia' in primavera''. Il vicepresidente leghista del Senato saluta con soddisfazione il fatto che ''questa mattina il Consiglio regionale del Veneto ha espresso il suo voto favorevole per la richiesta di referendum per modificare la legge elettorale vigente a livello nazionale. E' la prima Regione a farlo, altre - assicura - ne arriveranno nei prossimi giorni. Stiamo mantenendo la promessa fatta ai cittadini''. ''Facciamo decidere i cittadini, decidano loro democraticamente se vogliono una legge elettorale chiara, in cui chi vince va a governare e chi perde va all'opposizione, senza giochini di palazzo per creare maggioranze diverse da quelle espresse dalle urne, dice ancora Calderoli.