CODACONS: NO TASSA CONTANTI

mercoledì 25 settembre 2019Il Codacons accoglie con favore l'idea di introdurre lotterie sugli scontrini fiscali come misura di lotta all'evasione - come per altro ha proposto la Lega già da anni - purché non sia previsto nel nostro Paese alcun tipo di tassazione sui contanti volto ad incentivare l'uso della moneta elettronica. Lo afferma l'associazione in una nota.''Si tratta di una proposta che in Italia circola già da 10 anni, ma che nessun Governo ha avuto il coraggio di adottare – spiega il presidente Carlo Rienzi – All'estero paesi come Portogallo, Albania, Romania e persino la Cina hanno sperimentato con successo lotterie sugli scontrini, riducendo sensibilmente l'evasione fiscale. Tale misura tuttavia non basta, e serve intervenire sui costi dei pagamenti virtuali: oggi le commissioni che i negozi pagano sull'utilizzo del Pos sono ancora troppo elevate. Per questo è necessario abolire del tutto commissioni e balzelli vari per i micropagamenti fino a 30 euro, per incentivare l'uso di carte senza danneggiare gli esercenti''.''Avvisiamo però il Governo che il Codacons si opporrà con ogni mezzo a qualsiasi misura che, per favorire i pagamenti elettronici, introduca costi a carico dei cittadini, in quanto i provvedimenti in tal senso devono essere a costo zero per i contribuenti'', conclude Rienzi.