UCRAINA SMENTISCE I DEM USA

mercoledì 25 settembre 2019Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, respinge le accuse di aver subito pressioni dal presidente americano, Donald Trump, per indagare sul figlio di Joe Biden. ''Nessuno puo' farmi pressione, io sono il presidente di un Paese indipendente, solo una persona puo' farmi pressione, solo mio figlio, che ha 6 anni'', ha dichiarato il capo di Stato al giornalista della rete televisiva statale Rossiya 24 a New York. Il capo della Casa Bianca e' attaccato politicamente dai democratici che paventano il ''rischio di impeachment'' a causa della telefonata al presidente ucraino in cui gli avrebbe fatto pressione per indagare su Hunter Biden, figlio dell'ex vice di Barack Obama, membro del consiglio di amministrazione della compagnia ucraina di gas Burisma dal 2014 fino allo scorso aprile, quando suo padre ha annunciato la corsa per la Casa Bianca. La compagnia e' stata accusata in piu' filoni d'inchiesta di corruzione. Tuttavia, democratici Usa non hanno i numeri in Parlamento per potere ottenere l'impeachment del presidente Trump, mancando oltre 50 voti per arrivare alla maggioranza necessaria. Da parte sua, la Casa Bianca accusa di democratici di fare la solita caccia alle streghe per nascondere la verità imbarazzante per Biden, candidato che vorrebbe sfidare Trump alle presidenziali del 2020, sulla partecipazione del figlio alle attività criminali dell'ucraina Burisma.