AFRICANI SPACCIATORI PRESI

mercoledì 25 settembre 2019ROMA - Due africani spacciatori di droga sorpresi a spacciare nell'area antistante la stazione Termini, tra piazza del Cinquecento e largo di Villa Peretti, sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri della Compagnia Roma Centro in due distinti interventi. Un 27enne del Gambia e' stato notato dai militari del Nucleo Scalo Termini mentre cedeva dosi di marijuana a un giovane. I carabinieri lo hanno fermato e recuperato lo stupefacente, 10 grammi in totale, e il denaro contante, provento dello spaccio. Poco dopo invece, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Centro hanno bloccato un 18enne egiziano che aveva appena venduto dosi di hashish a un cittadino straniero. Identificati anche i due acquirenti, poi segnalati all'Ufficio territoriale del Governo di Roma quali assuntori. Gli arrestati, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.