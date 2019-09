MACRON NO MIGRANTI ECONOMICI

mercoledì 25 settembre 2019''La Francia non puo' accogliere tutti se vuole accogliere bene''. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica ''Europe 1'' da New York dove si trova per la 74ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. ''Sul tema dell'immigrazione e' importante essere umani ed efficaci, e uscire da certe posizioni nelle quali ci siamo rinchiusi'', ha detto Macron. ''Per continuare ad accogliere tutti degnamente non dobbiamo essere un paese che attrae troppo'', ha continuato il capo dello Stato francese. ''Bisogna dare il piu' velocemente possibile l'asilo a coloro che hanno bisogno della nostra protezione con la volonta' di integrare con molta piu' efficacia coloro che hanno diritto all'asilo, attraverso corsi di francese e una politica dell'impiego piu' forte'', ha spiegato il presidente. Per Macron e' inoltre necessario ''ricondurre in modo piu' efficace le persone che non hanno vocazione a restare sul territorio perche' sono entrate illegalmente e alcune volte hanno chiesto l'asilo senza averne il diritto''. ''La Francia non puo' accogliere tutta la miseria del mondo'', ha continuato il presidente, aggiungendo che Parigi si prende la ''responsabilita''' di gestire nel miglior modo possibile la parte che gli spetta. Il titolare dell'Eliseo ha poi dichiarato che ''sarebbe ridicolo'' sopprimere gli Aiuti medici di Stato previsti per i migranti, respingendo una richiesta avanzata dalla destra francese.