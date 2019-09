PD-M5S DIVISI SU GIUSTIZIA

mercoledì 25 settembre 2019''Oggi in Commissioni Giustizia e Finanze riunite l'attuale maggioranza ha dato evidenza delle sue divisioni interne su un tema di grande rilevanza, quello del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo''. Lo affermano i senatori della Lega Andrea Ostellari e Alberto Bagnai, presidenti delle commissioni Giustizia e Finanze di Palazzo Madama. ''L'astensione dei senatori Grasso, Giarrusso e Drago sul parere proposto dai relatori Buccarella e Urraro, al termine di una esauriente discussione, segnala la compresenza di visioni difficilmente conciliabili su aspetti delicati quali la tutela della privacy e del segreto investigativo. La convivenza fra le due anime, quella piu' e quella meno giustizialista, della maggioranza, si preannuncia difficile fin dai primi provvedimenti, e questo in un clima intorbidito dal recente scandalo del Csm, sul quale il Movimento non ha preso una posizione forte, preferendo articolare la propria azione politica su attacchi personali a esponenti della Lega, anziche' sulle gesta dei suoi nuovi alleati. Gli italiani sapranno valutare quanto questi tatticismi tutelino o danneggino la legalita' e i loro diritti fondamentali'', aggiungono.