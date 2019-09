SEMINARI SCUOLA DI PEDOFILIA

mercoledì 25 settembre 2019AUSTRALIA - La Chiesa cattolica australiana sta considerando di superare il sistema secolare di formare i sacerdoti in seminario, che avrebbe contribuito al dilagare della pedofilia in Australia. Due anni dopo il rapporto della Commissione nazionale d'inchiesta sulle risposte delle istituzioni agli abusi di pedofilia, secondo cui il 7% dei preti cattolici d'Australia e' stato accusato di abusi su minori, i leader cattolici stanno discretamente riformando la maniera in cui sono formati e ordinati sacerdoti. Sono all'esame nuovi protocolli di selezione e monitoraggio dei seminaristi e una programma nazionale ristrutturato di formazione dei sacerdoti. Lo riferisce oggi il Sydney Morning Herald, citando un articolo del presidente della Commissione episcopale australiana, l'arcivescovo di Brisbane Mark Coleridge, in cui riconosce che sara' necessaria ''una revisione radicale di come reclutiamo e prepariamo i candidati all'ordinazione'', se la Chiesa deve imparare dall'esperienza del passato. ''Molto e' cambiato nei nostri seminari ma c'e' da chiedersi se siano adesso il luogo o la maniera per formare uomini al sacerdozio'', ha scritto l'arcivescovo Coleridge sulla pubblicazione online Crux Now. L'arcivescovo ha declinato, tramite il suo portavoce, risposte su come il sistema dovrebbe essere riformato. In precedenza aveva tuttavia indicato di essere aperto a un ''modello di apprendistato'' in cui i candidati al sacerdozio possano ricevere una formazione piu' allargata presso universita' e parrocchie. Il numero di seminari in tutta Australia e' diminuito da 58 nel 1971 agli attuali 15.