LE GRAN BUFALE DI DI MAIO

mercoledì 25 settembre 2019Di Maio: ''Se l'Italia viene lasciata sola c'e' un'emergenza, ma devo dire che con questo accordo di Malta quando arriva una nave con 180 persone a bordo 140 e piu' vanno in altri Paesi europei. A differenza di quando, con il ministro Salvini, si sequestravano le navi e ci dovevamo tenere tutti i migranti, adesso abbiamo un meccanismo di redistribuzione''. Di Maio tuttavia dimentica che proprio con i decreti sicurezza si è impedito che le navi ong cariche di centinaia di africani la volta, dei quali solo una minima parte profughi con diritto d'asilo in Europa, continuassero il servizio di ''traghetto'' dalla Libia all'Italia. ''Sono contento - ha proseguito Di Maio - ma non voglio enfatizzare questo accordo''. Di Maio volutamente tace sul fatto che sia solo su base volontaria e riguardi solo i veru profughi, e non preveda assolutamente altri porti di arrivo che non siano italiani. ''Il problema dell'immigrazione non si risolve ridistribuendo i migranti negli altri Paesi europei, ma si risolve fermando le partenze, ed e' per questo che qui all'Onu in questi giorni siamo impegnati su vari colloqui per la stabilita' della Libia'' ha concluso Di Maio. Anche in questo caso, Di Maio parla come se fino ad oggi nessuno abbia provato a fermare le partenze dalla Libia, stabilizzando la Libia. Se Di Maio vuole davvero stabilizzare la Libia, chieda alla Ue di mandare eserciti in Libia per neutralizzare una volta per tutte le bande di terroristi islamici che vi imperversano e che si finanziano organizzando i trasporti di africani verso l'Italia.