DI MAIO,RIVOLTA SENATORI M5S

martedì 24 settembre 2019ROMA - SENATO - Doveva essere l'assemblea convocata per stabilire le modalita' per l'elezione del nuovo direttivo, ma la riunione a palazzo Madama del gruppo M5s, a quanto si apprende, si sarebbe trasformata in uno sfogatoio con al centro la sfiducia politica nei confronti di Di Maio. Secondo quanto riferito, alcuni senatori avrebbero proposto la votazione di un documento in cui si chiede la modifica dello Statuto M5s nella parte in cui si stabiliscono i poteri del capo politico, da alcuni definiti eccessivi e non in linea con i valori del Movimento, riferiti a Di Maio. Un documento che non e' stato alla fine messo ai voti provocando l'ira e le urla di molti dei senatori presenti. Nel corso della riunione, sempre a quanto si apprende, sarebbe stato invocato anche l'intervento di Beppe Grillo che secondo alcuni presenti potrebbe a questo punto venire a Roma nei prossimi giorni. La situazione interna al gruppo dei senatori M5s è estremamente delicata, non meno di trenta sarebbero pronti a sfiduciare Di Maio nel caso non si arrivasse in tempi brevissimi a un suo ridimensionamento per il quale non deve più avere il potere di parlare in nome e per conto di tutti i parlamentari del Movimento. Da quanto si è appreso, alcuni senatori hanno abbandonato la riunione gridando ''questo non è più il nostro Movimento''.