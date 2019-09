TRUMP ACCUSA LA CINA: BARA

martedì 24 settembre 2019NEW YORK - Dal Palazzo di Vetro di New York, Donald Trump e' tornato a chiedere una riforma del commercio internazionale e ''cambiamenti drastici'' dell'Organizzazione mondiale del commercio. Nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'Onu, il 45esimo presidente Usa ha detto che ''il nostro obiettivo e' semplice: un commercio equo e reciproco''. Dicendo di avere lavorato a stretto contatto con Canada e Messico per sostituire il vecchio Nafta, Trump ha anticipato che domani vedra' il leader giapponese per lavorare su un nuovo accordo commerciale e che continuera' a lavorare per siglarne uno con il Regno Unito. Quanto alla Cina ''si e' rifiutata di adottare le riforme promesse'' con il suo ingresso nel Wto. Trump l'ha accusata di manipolare la sua valuta, di dare sussidi ingiusti alle sue aziende, di riversare sul mercato americano prodotti a basso costo, di furti di segreti commerciali e proprieta' intellettuale ''su larga scala''. Secondo Trump, gli Usa hanno visto chiudere 60mila aziende con l'ingresso della Cina nel Wto. ''Non dovrebbe essergli permesso di presentarsi come una economia in via di sviluppo per avvantaggiarsi del sistema a spese di altri''.