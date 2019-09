UE SCHIANTA ACCORDO MALTA

martedì 24 settembre 2019BRUXELLES - Il meccanismo sugli sbarchi e la ripartizione dei migranti discusso al mini-summit della Valletta sara' ''totalmente volontario'' e non ci sara' ''obbligatorieta''' per i paesi che decideranno di partecipare. Lo hanno detto piu' fonti europee a conoscenza delle discussioni di ieri tra Francia, Germania, Italia, Malta e la presidenza finlandese dell'Ue. ''Il meccanismo e' volontario. Non e' un accordo obbligatorio, ne' legislazione comunitaria. Non sara' legalmente vincolante'', ha spiegato una prima fonte. ''Non ci sono obblighi'', ha spiegato una seconda fonte. Il testo concordato ieri a Malta - cinque-sei pagine - si limita a delineare le ''grandi linee'' del meccanismo temporaneo ed e' aperto a ''possibili emendamenti'' da parte di altri Stati membri in vista della riunione del Consiglio Affari Interni dell'Ue dell'8 ottobre, hanno detto le fonti. ''I dettagli sono ancora vaghi e dovranno essere discussi a ottobre'', hanno spiegato le fonti. Il testo contiene un riferimento alla ripartizione dei richiedenti asilo, anche se non entra nello specifico delle procedure per stabilire quali migranti rientrano nella categoria. Per contro, non sarebbe menzionata esplicitamente la rotazione dei porti, nemmeno su base volontaria. Il meccanismo sugli sbarchi e la ripartizione inoltre avrebbe ''natura temporanea'', hanno spiegato le fonti. Il testo dovrebbe indicare una durata di 6 mesi rinnovabili. Infine, in caso di pull factor con afflussi massicci, gli Stati membri sarebbero liberi di uscire dal meccanismo. ''Nel testo ci sono soluzioni'' per revocare la partecipazione al meccanismo, hanno confermato le fonti.