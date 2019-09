BILANCIO LOMBARDIA: +636 MLN

martedì 24 settembre 2019MILANO - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 39 voti a favore e 29 contrari il Bilancio consolidato 2018, il cui patrimonio complessivo ammonta a 4,3 miliardi di euro. Il provvedimento evidenzia come il risultato finale dell'esercizio 2018 di tutte le realta' pubbliche regionali ha un utile positivo, pari a circa 636 milioni di euro, 560 dei quali riconducibili a Regione Lombardia, mentre i restanti 76,1 milioni di euro alle altre realta' controllate e partecipate. Il bilancio consolidato, ha detto il relatore del provvedimento e presidente della Commissione Bilancio in Regione, Marco Alparone, ''costituisce uno strumento utile per controllare, programmare e gestire il proprio patrimonio pubblico. In particolare quest'anno si evidenzia un indice di liquidita' a breve termine pari al 113%, che consente di coprire e saldare i debiti a breve con l'attivo circolante e anche di fare investimenti significativi. Questi dati - ha concluso Alparone - dimostrano come Regione Lombardia per la virtuosita' della sua gestione si sia gia' conquistata sul campo il diritto a godere di maggiore autonomia''. Nel Bilancio Consolidato 2018 vengono analizzate le politiche economiche, sociali e territoriali di Regione Lombardia che vengono realizzate mediante la collaborazione degli enti e delle varie societa' controllate e partecipate inserite nel Sistema Regionale.