ACCORDO? SOLENNE FREGATURA

martedì 24 settembre 2019L'accordo sui migranti raggiunto al vertice di Malta ''vediamo se sara' rispettato o se invece e' la solita presa in giro. Non e' la prima volta che al dunque ci voltano le spalle''. Lo afferma il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, in un'intervista alla Stampa in cui ricorda che la Francia, ''ad esempio, gli accordi non li ha mai rispettati: non si sono presi ne' i migranti economici ne' quelli regolari, cioe' identificati come richiedenti asilo. Come dice Salvini, il ministro Lamorgese ha sottoscritto una solenne fregatura''. Ora, secondo Molinari, il messaggio che arriva ai trafficanti di essere umani e' ''i porti in Italia sono di nuovo aperti''. Quindi, i migranti ''posso ricominciare a partire in massa perche' adesso e' possibile redistribuire, ma e' un accordo scritto sull'acqua perche' e' su base volontaria. Non cambia niente se non viene modificato il Trattato di Dublino e noi, come Malta, saremo sempre il Paese di primo approdo. Tutto quello che abbiamo fatto con il decreto sicurezza e in Libia verra' vanificato''.