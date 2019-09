FORA NON CI STA PDM5S OCCHIO

lunedì 23 settembre 2019PERUGIA - ''Per il momento mi limito a ringraziare chi, in privato ma anche qui su Facebook, ha speso parole lusinghiere nei miei confronti'': cosi' Andrea Fora, candidato presidente alla Regione Umbria con una coalizione civica e sociale sostenuta inizialmente anche dal Pd il giorno dopo che e' stata ufficializzata la candidatura di Vincenzo Bianconi per la guida di Palazzo Donini con il patto civico tra Partito democratico e M5s. Fora non avrebbe preso al momento alcuna decisione sul suo futuro politico. ''Sembra che la questione del candidato in Umbria volga al termine'' ha scritto sulla sua pagina Facebook. ''Da parte mia - ha aggiunto - ricevo da ore telefonate e messaggi di persone arrabbiate per come questa storia si e' sviluppata e anche piu' di qualcuno che non e' contento di come sia andata a finire. Comprendo lo sconcerto: ci sono molti elementi abbastanza incomprensibili - ha concluso Fora - in cio' che e' accaduto nelle ultime settimane e in particolare negli ultimi giorni''.