SCHIANTA INDUSTRIA TEDESCA

lunedì 23 settembre 2019BERLINO - Un nuovo segno negativo per l'industria tedesca, dopo i dati di oggi sugli indici Pmi che indicano un calo del manifatturiero a settembre. La federazione tedesca di macchine utensili Vdma ha infatti previsto un calo annuale del 2% della sua produzione nel 2020 e la medesima cosa nel 2019. Il settore e' infatti colpito dalle tensioni commerciali globali. In particolare il pessimismo di questo comparto e' legato alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e al ''crescente protezionismo nel mondo'', spiega il capo economista della federazione, Ralph Wiechers, citato in una nota. A tutto cio' si aggiungono altri fattori come ''il rallentamento economico globale e la Brexit''. In tale clima, i clienti tradizionali, sia in Germania che nei mercati esteri, sono riluttanti a investire in macchinari e impianti industriali, soprattutto perche' non sembra essere in vista alcun ''miglioramento rapido e sostenibile''. Il Vdma ha inoltre confermato che prevede una contrazione del 2% della sua produzione per l'anno in corso rispetto al 2018.