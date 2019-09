LEGA IN FRANCIA ALLA TAV

lunedì 23 settembre 2019Una delegazione della commissione Trasporti della Camera dei deputati, insieme al presidente della commissione Ambiente Alessandro Benvenuto, partecipa stamattina all’arrivo della talpa Federica presso il cantiere Tav Torino-Lione di La Praz, in Francia. La cerimonia segna il completamento dei primi 9 chilometri della galleria sud del tunnel di base dell’opera.''E’ un momento storico per la realizzazione dell’opera – commenta Elena Maccanti, deputata e capogruppo della Lega nella Commissione Trasporti della Camera – che è stata sbloccata grazie alla Lega. Abbiamo chiesto e ottenuto che alla cerimonia ci fosse la presenza della Commissione Trasporti come forte segnale della volontà del Parlamento italiano, che si è espresso, di voler proseguire velocemente nella realizzazione dell’infrastruttura” “Ci aspettiamo - afferma Alessandro Benvenuto - che anche il governo manifesti nei fatti ciò che il Ministro Demicheli ha già dichiarato sui giornali e cioè che si proceda celermente, anche sbloccando rapidamente eventuali questioni amministrative''. Al termine della cerimonia ufficiale la delegazione incontra il direttore generale di TELT, ingegner Mario Virano, e visita il cantiere di Saint-Martin-