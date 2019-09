FAZ: NESSUNO VUOLE MIGRANTI

lunedì 23 settembre 2019Nell'Ue, nessuno Stato membro vuole i migranti, ma qualcuno deve accoglierli. E' quanto scrive il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'' in vista dell'incontro dedicato all'istituzione di un nuovo meccanismo di redistribuzione dei profughi tra i paesi dell'Ue che si tiene oggi a Vittoriosa presso La Valletta tra i ministri dell'Interno di Italia (Luciana Lamorgese), Germania (Horst Seehofer), Francia (Christophe Castaner) e Malta (Michael Farrugia). L'iniziativa e' stata elaborata da Seehofer. Il ministro dell'Interno tedesco ha, tra l'altro, reso noto che Germania e Francia sono disposte ad accogliere ciascuna il 25 per cento dei profughi soccorsi nel Mediterraneo e sbarcati in Italia, dove ne rimarrebbe il 10 per cento. Ma solo profughi, non migranti economici, che sono più del 90%. All'incontro di Vittoriosa prenderanno parte anche rappresentanti della Finlandia, che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, e funzionari della Commissione europea. Intanto, a Malta, nell'ultima settimana, sono sbarcati 495 migranti e i centri di accoglienza sono ''sovraffollati, in condizioni difficili'', ha avvertito Farrugia, secondo cui l'isola ''non diventera' un centro di distribuzione dei migranti''. A sua volta, l'Italia afferma che i profughi sbarcati sul proprio territorio devono essere immediatamente redistribuiti tra gli altri Stati membri dell'Ue, che si assumeranno la responsabilita' di avviare le procedure di asilo. Giusto, ma non i migranti economici, viene ribadito sia dalla Germania che dalla Francia, mentre moltre altre nazioni dell'Unione europea rifiutano nettamente anche la redistribuzione dei profughi. Tra esse, l'Austria, ad esempio.