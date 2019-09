DER SPIEGEL CONTRO RENZI

lunedì 23 settembre 2019BERLINO - L'uscita dal Partito democratico per fondare la formazione centrista Italia viva e' un esempio di ''populismo all'italiana'' e una manifestazione di ''pericoloso egocentrismo'' da parte di Matteo Renzi. E' quanto sostiene il settimanale tedesco ''Der Spiegel'', secondo cui il ''rottamatore'' Renzi, come presidente del Consiglio dal 2014 al 2016 e segretario del Pd dal 2017 al 2018, e' stato un ''portatore di speranza'' per la propria determinazione nel modernizzare il proprio partito cosi' come l'Italia e il suo sistema politico. Tuttavia, la vera rottamazione operata da Renzi e' stata quella del Pd, che ha trasformato da forza di centro-sinistra in partito di centro, a vantaggio di Lega e Movimento 5 Stelle (M5S). Ora, con la scissione dal Pd, Renzi pare voler demolire anche la coalizione di governo che il partito ha formato con il M5S nell'intendo di sottrarre i moderati alla presa di Matteo Salvini, il leader della Lega. Tuttavia, secondo ''Der Spiegel'', e' dubbio che tale operazione, giudicata una manifestazione dello ''egocentrismo'' di Renzi, possa avere successo. Per la senatrice del Pd Roberta Pinotti, gia' ministro della Difesa nel governo Renzi, la mossa dell'ex segretario democratico e' ''controproducente''. In particolare, Pinotti ha affermato: ''In questo modo, non evitiamo i rischi che una destra pericolosa e antieuropea comporta per il paese''. A ogni modo, scrive ''Der Spiegel'', Renzi pare insistere sulla sua capacita' di ''salvare la democrazia italiana in una sorta di duello contro Salvini''. Tuttavia, ''e' probabile che il populismo per il centro borghese'' di Renzi ''contera' poco contro la destra''.