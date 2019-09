PARIGI RIBOLLE CONTRO MACRON

lunedì 23 settembre 2019PARIGI - La marcia per il clima che si e' svolta il 21 settembre, sabato, a Parigi e' stata segnata da violenti scontri tra forze dell'ordine e black bloc infiltrati nel corteo, ma anche per colpa di frange estremiste tra i manifetsanti ''climatici''. Lo riferisce il quotidiano francese ''Le Monde'', spiegando che all'interno della manifestazione erano presenti anche i gilet gialli. Secondo gli organizzatori, all'iniziativa hanno partecipato 38mila persone per protestare contro le politiche ambientali del governo, ma il consorzio indipendente Occurence ha rilevato 15.200 manifestanti. La giornata e' cominciata con un raduno non autorizzato dei gilet gialli sugli Champs Elysèe. Le forze dell'ordine sono intervenute a piu' riprese per disperdere i militanti, arrivati sull'avenue parigina senza la tradizionale casacca fluorescente per non essere riconoscibili. Molti di loro sono quindi confluiti nella marcia ambientalista, partita nel primo pomeriggio dai Jardins de Luxembourg. Cominciato in un clima sereno e gioviale, il corteo si e' bloccato a causa di un gruppo di black bloc e di alcuni gilet gialli che hanno dato il via a dei tafferugli con la polizia. La manifestazione a fine giornata e' riuscita ad arrivare al quartiere di Bercy, punto finale del tragitto. Nel corso della giornata si e' svolta anche una mobilitazione contro la riforma delle pensioni indetta dal sindacato Force Ouvrière alla quale hanno partecipato molte migliaia di persone.