SPAGNA: SI SPACCA SINISTRA

lunedì 23 settembre 2019La base di Mas Madrid, la formazione nata meno di un anno fa su iniziativa dell'ex sindaco di Madrid Manuela Carmena, ha dato ieri, 22 settembre, il via libera alla proposta della direzione di scendere in campo per le elezioni legislative anticipate del prossimo 10 novembre. Lo riferisce il quotidiano spagnolo ''El Pais'', precisando che il partito sara' guidato da Inigo Errejon, ex numero due e cofondatore di Podemos. La fumata bianca e' arrivata in seguito ad una assemblea straordinaria alla quale hanno partecipato 350 militanti. Al momento - si legge sul giornale - non e' stato confermato chi sara' il capolista, anche se si presume sia lo stesso Errejon, ne' se la formazione scendera' in campo solo a Madrid o anche in altre circoscrizioni e province spagnole. Secondo quanto si apprende, l'ex leader dei viola non avrebbe partecipato ai lavori per non influenzarne il voto e non avrebbe voluto rilasciare a margine nessun commento. La presenza di un nuovo attore a sinistra fa tremare Unidas Podemos, che teme ora di perdere un'importante fetta di elettori, ma anche il Psoe di Pedro Sanchez, che, dal voto anticipato, spera di ottenere consensi superiori a quelli dello scorso 28 aprile, al fine di formare un nuovo governo senza dipendere da altri partiti, ma i sondaggi smentiscono questa possibilità e anzi, l'ingresso di un nuovo competitor a sinistra potrebbe indebolire anche il Psoe di Sanchez.