INDICI PMI: CROLLO TEDESCO

lunedì 23 settembre 2019BERLINO - L'indice Pmi manifatturiero della Germania e' ancora in forte calo a settembre. Questo indice anticipatore, che misura le risposte dei direttori degli acquisti delle aziende, calcolato da Markit, e' sceso a 41,44 punti contro il 43,5 di agosto a fronte degli attesi 44 punti dagli analisti, che ora concordemente vengono considerati poco attendibili, in Germania, dalla stampa. La soglia dei 50 punti rappresenta lo spartiacque fra un'espansione e una contrazione dell'economia. Quello di settembre e' il ribasso piu' forte dal giugno 2009, quando arrivò in Europa il durissimo contraccolpo dei crack finanzari americani delle grandi banche d'affari ed e' il nono arretramento mensile consecutivo. da gennaio 2019 ad oggi questo indice è sempre sceso. L'indice Pmi composito della Germania, che include anche i servizi, scende sotto quota 50, a 49,1 punti, dai 51,7 punti di agosto. L'indice servizi arretra a 52,5 punti dai 54,2 punti di agosto scorso. L'indice Pmi europeo scende a 50,4 a settembre dai 51,9 punti di agosto e contro gli attesi 51,9 punti. L'indice Pmi flash servizi arretra da 53,5 a 52 punti e quello manifatturiero da 47 a 45,6 punti. In Francia, per fare un paragone, l'indice composito e' sceso da 52,9 a 51,3 punti, quello manifatturiero a 50,3 punti contro i 51,1 di agosto e quello servizi da 53,4 a 51,6 punti. Questo indica che anche la Francia è avviata rapidamente verso la recessione.