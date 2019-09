LEGA 33% PD E M5S IN CADUTA

venerdì 20 settembre 2019A Settembre, dopo la crisi e con il nuovo Governo, la Lega di Salvini è ben oltre il 30%, il Pd in caduta come il il Movimento Cinque Stelle. Fdi supera Forza Italia e Renzi si attesta al 3,5%''. E' il sondaggio di Index Research per Piazza Pulita, di Formigli, su La7. ''Al 19 Settembre - spiega Natascia Turato di Index - la Lega e', nelle intenzioni di voto, al 33%. Lieve calo rispetto al 34% delle ultime elezioni europee e comunque oltre il 17,4 delle politiche 2018. Il Pd e' sondato al 20,5, dunque sotto il 22,7 delle europee e oltre il 18,7 delle politiche. I grillini sono, nelle intenzioni, al 19,8. Recuperano, dopo la crisi, rispetto alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo ma ancora lontanissimi dal 32,7 del marzo 2018''. ''Per Fratelli d'Italia - spiegano dall'Istituto - si conferma il sorpasso su Forza Italia. Il partito della Meloni e'sondato al 7%, gli azzurri di Berlusconi al 6%. Alle europee Fdi era al 6,5 e Forza Italia all'8,5%. Il partito 'Piu' Europa' e'dato, invece, al 2,5%, i Verdi all'1,8% ed i partiti della Sinistra, la galassia fuori dal Pd, al 2%, praticamente inesistente''