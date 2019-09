UMBRIA: M5S E PD DIVISI

venerdì 20 settembre 2019''Abbiamo proposto come candidata presidente l'attuale sindaco Di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perche' non c'e' piu' tempo''. Lo ha scritto Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle a proposito delle elezioni regionali del 27 ottobre in Umbria. Oggi si vota sulla piattaforma Rousseau per decidere sul 'patto civico' per l'Umbria mentre tra una settimana, il 27 settembre, sara' il termine massimo per presentare le candidature. Il M5s fin da quando si e' profilata la possibilita' dell'alleanza, ha proposto candidati alternativi al civico gia' appoggiato dal Partito democratico, l'ex presidente Di Confcooperative Andrea Fora. Oggi il leader del Movimento 5 stelle e' atteso proprio ad Assisi, per partecipare al 'Cortile Di Francesco', dove questa mattina e' arrivata anche la Proietti. Il Pd non l'ha presa bene, diciamo. Ecco la reazione: ''Sorprendono le parole DI Luigi DI MAIO DI questa mattina. Da giorni, in accordo con il partito nazionale, attendiamo una risposta seria su una candidatura civico-sociale da tempo in campo, a prescindere dal Pd: quella DI Andrea Fora. Il quale, davanti ad eventuali intese su profili DI alto spessore, aveva dato e darebbe piena disponibilità ad aiutare queste soluzioni. Noi lavoriamo per unire e non per dividere un campo largo che può essere vincente''. Lo dice il commissario Pd dell'Umbria Walter Verini.