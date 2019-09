BERLUSCONI: NO VOTI A RENZI

venerdì 20 settembre 2019''Lo escludo. Renzi è stato il principale artefice della nascita del governo più a sinistra della storia repubblicana. Non vedo elettori moderati e liberali dare a lui il loro voto''. Intervistato dal Corriere della Sera, Silvio Berlusconi si dice convinto che la nuova formazione di Matteo Renzi non sottrarrà voti a Forza Italia. Per il Cavaliere, Renzi ''ha un percorso all'antitesi'' perché ''lui fin da giovanissimo ha vissuto e vive nella politica, nell'apparato di un partito. E si è sempre collocato nella sinistra''. ''Io - assicura Berlusconi - ho seguito e seguo un percorso esattamente contrario. E poi Renzi ha oggi la responsabilità di aver fatto nascere un altro governo guidato dai 5 Stelle''. Certo aggiunge: ''gli auguro di aver successo perché preferisco per il Paese una sinistra moderna, europea e lontana dalle ideologie e dagli errori del passato. In ogni caso questo riguarda l'altra metà campo''.