BANCA INTESA AVVISA CONTE...

giovedì 19 settembre 2019Sarebbe 'un errore' per il Governo Conte 'andare contro' il Nord, 'non ci deve essere contrapposizione tra questo Governo e le Regioni del Nord'. Cosi' Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, sul dibattito politico relativo ai possibili orientamenti del nuovo esecutivo, sostenuto da una maggioranza composta da M5S e Pd, e alla potenziale contrapposizione dello stesso verso le Regioni amministrate dalla Lega. 'Credo che se e' indispensabile accelerare la crescita, non si puo' andare contro chi e' detentore del 35% del Pil del Paese - ha detto Messina a margine dell'evento Obiettivo Protezione - Lombardia e Veneto rappresentano il 35%, se aggiungete il Piemonte arrivate oltre il 40%, se aggiungete anche l'Emilia Romagna abbiamo piu' del 50% del Pil nel Nord Italia. Francamente penso sia difficile immaginare di essere contro il Nord e in particolare contro le regioni amministrate da avversari politici. Secondo me e' errore ma non faccio il politico'. Messina nel corso del colloquio pubblico, condotto dal direttore de La Stampa Maurizio Molinari, aveva auspicato un 'meccanismo che consenta di trovare dei temi comuni' tra Governo e i governatori delle Regioni del Nord con particolare riferimento a Lombardia e Veneto, 'dove la Lega governa molto bene'.