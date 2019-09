BIBBIANO, DI MAIO QUERELATO

giovedì 19 settembre 2019La querela a Di Maio? ''L'iniziativa è di Andrea Carletti come individuo e non ha nulla a che fare con la collaborazione avviata dal Pd nazionale e dal Movimento 5 Stelle per traghettare l'Italia fuori da guai''. Così il segretario provinciale del Pd di Reggio Emilia Andrea Costa commenta la querela per diffamazione nei confronti del capo politico del M5s Luigi Di Maio presentata dal sindaco Pd di Bibbiano Andrea Carletti. ''Non cambia nulla, non inficia nulla - prova a minimizzare Costa - è come dire che io e il mio vicino arriviamo alle 'carte bollate' ma poi in assemblea di condominio votiamo entrambi a favore della riparazione del tetto per evitare che ci caschi in testa... D'altra parte, se Di Maio ha usato parole sbagliate è giusto che ne renda conto'', sottolinea. In ogni caso, aggiunge il segretario dem reggiano, ''io credo che anche questa querela sia l'occasione per una giusta ecologia del linguaggio e la riscoperta del senso della misura. E anche per dire che su Bibbiano è stata fatta una speculazione politica criminale e che proprio per questo si è rischiato di allontanarsi dalla verità, alla quale spero invece si arrivi presto e bene''. Tuttavia, il tentativo di rpendere le distanze dal sindaco Pd da parte del Pd non placano, secondo ambienti bene informati vicini a Di Maio, l'ira dell'attuale ministro degli Esteri, specialmente dopo il voto segreto di ieri alla Camera che ha fatto emegere molti franchi tiratori proprio sul tema ''caldo'' della giustizia.