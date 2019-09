LE PEN: M5S TRADITORI

giovedì 19 settembre 2019I Cinque Stelle hanno tradito Salvini ''dopo le elezioni europee. La sua reazione e' stata legittima''. Lo dice in un'intervista a La Stampa Marion Marèchal, che ha per zia Marine Le Pen e per nonno Jean-Marie Le Pen: gia' promessa del Rassemblement National, si definisce ora ''mina vagante'' della destra francese. Il suo compagno e' il leghista Vincenzo Sofo. Per Marion Marèchal Salvini e' ''empatico, vicino alla gente. Ma in Francia il suo stile non funzionerebbe. Da noi il fantasma del generale de Gaulle plana su tutti i politici. Esistono aspettative intellettuali, di contegno''. Paragonando le realta' italiane e francesi, spiega che ''la Lega e' diventata il grande partito della destra nel vostro Paese e non e' il caso dell' Rn. La formazione italiana e' radicata localmente, dove e' disposta a formare coalizioni con altre forze. Il Rassemblement National no. E' una forza politica nazionale innegabile, ma al peggio fa il 15% e al meglio il 30. Cosi' in Francia e senza alleanze non potra' governare''. Rispetto allo scarso peso dei partiti sovranisti nell'Europarlmento, commenta: ''Non credo che un cambiamento di rotta dell' Unione passi da Bruxelles. Solo i Governi possono qualcosa. Il problema e' controbilanciare la potenza tedesca. E ritengo che una parte della soluzione si trovi in un' alleanza tra Francia e Italia, che e' un importante contribuente netto dell' Ue''.