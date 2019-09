ZAIA: ASSE CONTRO AUTONOMIA

giovedì 19 settembre 2019''Se esiste una Regione che tiene in banca 180 milioni di euro dei fondi nazionali del 2000 2006 fermi e che non ha mai speso, i cittadini e gli amministratori hanno diritto di sapere subito qual e' questo ente e perche' li tiene ancora su un conto corrente''. Parte all'attacco, il governatore del Veneto Luca Zaia, secondo cui esiste ''un asse Lezzi Provenzano contro l'autonomia''. Ora ''non e' ammissibile che l'ex ministro Lezzi affermi candidamente che'' non rivelera' quale Regione tiene i fondi fermi in cassa. ''Ha il dovere- sottolinea il governatore veneto-, non solo morale, ma istituzionale, di farlo''. Perche' non fare il nome di un ente che ''conserva integri ben 180 milioni di euro di fondi erogati oltre 10 anni fa'', vuol dire non avere ''alcun interesse per il riscatto del Meridione''. E significativo e' il fatto che il caso scoppi proprio ''nel giorno in cui il suo successore Provenzano, del Pd, scopre gli altarini affermando che l'autonomia di Veneto e Lombardia e' stata fermata proprio dall'ex ministra dei 5 Stelle, dichiarando inoltre di aver apprezzato la cosa'', continua Zaia. Insomma, ''oggi ci viene rivelata appieno non solo la sostanza della nuova alleanza consolidata tra Pd e 5 Stelle, ma anche la continuita' tra Barbara Lezzi e Giuseppe Provenzano, a scapito delle legittime richieste di autonomia''.