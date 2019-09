DECRETI SICUREZZA IGNORATI

giovedì 19 settembre 2019''Io lavoro per risolvere i problemi. La scorsa settimana ho incontrato il nuovo ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Non sono come quei bambini ai giardinetti che si portano via il pallone. Io amo il mio Paese, e se posso essere utile, dare consigli... ma, ahimé, stanno facendo l'esatto contrario di quello che dovrebbero fare''. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto nel programma 'Un giorno speciale´ su Radio Radio. ''Il ministro mi ha ringraziato, le ho detto che sono a disposizione se serve. Ci sono pero' dei decreti sicurezza in vigore che prevedono che il ministro dell'Interno firmi il divieto di ingresso nelle acque territoriali per le navi non autorizzate'' ha detto Salvini che ha aggiunto: ''questa Ocean Viking ha raccolto a bordo 150 immigrati, può arrivare a raccoglierne fino a 400. Se la fai andare e tornare, scendere e raccogliere, ignori la legge vigente e fai l'interesse di qualche cooperativa''.