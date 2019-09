MATTARELLA, E' NORMALE?

giovedì 19 settembre 2019''Sulle tasse ho letto con orrore l'ipotesi che fermino la flat tax, su quota 100 stanno pensando di lasciarla morire e tornare al sistema Fornero. Mi chiedo se sia normale tutto cio' o se non sarebbe piu' sano andare alle elezioni. Posso solo chiedere a Mattarella se e' normale quello che sta succedendo, con una scissione, partiti che nascono, crescono, ministri che vanno... Una roba da matti''. Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto nel programma 'Un giorno speciale' su Radio Radio e Radio Radio Tv. ''In un Paese normale - ha aggiunto - avrebbero gia' fissato la data delle elezioni. Se il governo reggera'? La poltrona e' un collante importante - ha risposto l'ex ministro - ma non vanno avanti a lungo perche' l'Italia merita di meglio. Io mi aspetto tanta gente perbene a Roma il 19 ottobre a piazza San Giovanni per far vedere che l'Italia e' altro, che non e' Renzi che fa le scissioni, o Di Maio: come fa uno in una settimana a trasformarsi da ministro del Lavoro a ministro degli Esteri... Ma tanto prima o poi al voto si va, vogliamo farci trovare pronti'' ha concluso Salvini.