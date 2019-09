DI BATTISTA SCHIANTA CONTE

giovedì 19 settembre 2019''Leggo anche, ma sono sempre le solite fonti di palazzo Chigi che non si sa mai se siano vere, che il premier sia rimasto allibito per la scelta di Renzi e che abbia pronunciato questa frase 'me lo doveva dire prima, Renzi vuole solo potere e nomine'. Buongiorno Presidente!!!''. Alessandro Di Battista - senza risparmiare una stoccata al comparto comunicazione - tira le orecchie anche a Palazzo Chigi, nella sua intemerata su Facebook contro il Pd nuovo alleato del suo M5s. ''Ovvio - riprende l'ex deputato - che Renzi ambisce alle nomine ed era piuttosto chiaro che avrebbe fatto questa 'robetta' dopo aver incassato due ministri e un paio di sottosegretari. E che lo doveva fare prima? Diamine, io Renzi l'ho preso di petto, contribuendo insieme ad altri al suo declino, quando veniva descritto come De Gaulle perche' non l'ho mai sopravvalutato, ma non l'ho neppure mai sottovalutato. I sondaggi non contano nulla, contano i parlamentari che controlla e con i quali cerchera' di 'ricattare' questo governo minacciando di farlo cadere, senza mai volerlo fare, se dovessero mai passare leggi contrarie agli interessi della sua ciurma''.