ITALIA: LEGA E SALVINI PRIMI

giovedì 19 settembre 2019Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad ''Agora''', su Rai3, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,1 per cento degli intervistati ha infatti risposto che se si votasse oggi si esprimerebbe per il Carroccio, il 20,2 per cento ha risposto che voterebbe per i dem. Il Movimento cinque stelle otterrebbe il 18,5 per cento delle preferenze, Fratelli d'Italia il 7,3 per cento, Forza Italia il 7,0 per cento. Seguono Italia Viva col 3,4 per cento, Piu' Europa col 2,7 per cento, La Sinistra con il 2 per cento. Secondo il medesimo sondaggio, e' Matteo Salvini il leader politico italiano che riscuote maggiore fiducia in Italia con il 40 per cento. Segue Giuseppe Conte con il 39 per cento, Giorgia Meloni al 29 per cento e Luigi Di Maio al 28 per cento. Nicola Zingaretti e' al quinto posto, con il 23 per cento. Berlusconi si piazza al 17 per cento, Matteo Renzi al 16 è l'ultimo. Sono bastate due settimane dall'insediamento, e la ''fiducia'' degli italiani in Conte si è sgonfiata. Inoltre, sempre nel medeismo sondaggio, è stato chiesto se con l'attuale governo Conte-bis l'Italia conti di più in Europa. La risposta: con il nuovo governo giallo-rosso l'Italia non conta di più in Europa per il 52% degli elettori. A pensare che l'Italia conta di più in Europa col Conte bis è il 33 % dell'elettorato. L'ultima odmanda posta dal sondaggio è chi sia il leader del centrodestra. La Risposta: Matteo Salvini il leader che riscuote maggiore fiducia tra gli elettori del Centrodestra con una percentuale del 58% degli intervistati. Segue Giorgia Meloni con 22%, Berlusconi al 9% e Toti al 1%.