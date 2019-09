CAMBIAMO! R.LAZIO E SENATO

mercoledì 18 settembre 2019ROMA - Cambiamo, il movimento fondato dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, sbarca in Regione Lazio. ''Per cambiare dobbiamo ripartire dai territori, dai sindaci, dagli amministratori, dagli elettori di centrodestra che sono rimasti delusi dai loro partiti di riferimento e per questo hanno disertato le urne''. Queste le parole di Toti alla conferenza stampa che si e' tenuta in Consiglio regionale del Lazio, alla Pisana, organizzata dai consiglieri regionali, Adriano Palozzi e Pasquale Ciacciarelli, per sottolineare le ragioni che hanno portato alla loro decisione di uscire dal gruppo consiliare di Forza Italia e di confluire all'interno del gruppo misto, in previsione di una possibile costituzione del gruppo Cambiamo, al momento non fattibile, visto che sono necessari tre consiglieri per costituire un nuovo gruppo. ''C'e' grande entusiasmo e voglia di partecipare al nostro progetto: oggi iniziamo dal Lazio, ma tanti gruppi - ha aggiunto Toti - si stanno formando anche nelle altre Regioni e nei Comuni. La scorsa settimana abbiamo presentato i primi cinque deputati che hanno aderito al nostro movimento, oggi ci saranno novita' anche in Senato''.