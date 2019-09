LONDRA: CONTE APPESO A RENZI

mercoledì 18 settembre 2019La decisione di Matteo Renzi di abbandonare il Partito democratico (Pd) e dare vita a una sua nuova formazione politica ha catturato l'attenzione di tutti i principali quotidiani del Regno Unito. A sorprendere i commentatori britannici e' soprattutto la tempistica dell'operazione lanciata da Renzi, principale sostenitore della nascita della coalizione di governo tra il Pd e il Movimento 5 stelle (M5s). Ora, a poche ore dell'entrata in carica del secondo governo guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arriva la traumatica mossa di Renzi. Pur citando ampiamente le ragioni da addotte da Renzi per la sua decisione, come la necessita' di ''fermare Salvini'' o la proposta di una ''nuova politica'', la stampa britannica e' concorde nel metterne in dubbio le reali motivazioni. A dettare la scissione dal Pd, sarebbe infatti l'ambizione personale di Renzi, che mira a essere l'ago della bilancia delle coalizione tra Pd e M5S. Un'alleanza che viene indebolita proprio dall'uscita di Renzi da Pd. I circa 30 parlamentari del Partito democratico che hanno seguito Renzi nella scissione sono, infatti, decisivi per la sopravvivenza del governo, ora di fatto sorretto da un triumvirato. Con varie sfumature a seconda della propria diversa sensibilita' politica, i quotidiani britannici sottolineano come propria questa nuova e incognita struttura della coalizione governativa costituisca una debolezza. L'esecutivo ora e' appeso alle rivendicazioni di maggior visibilita' da parte di Renzi e rischia di cadere a un semplice cenno negativo che l'ex presidente del Consiglio dovesse trovare conveniente per la sua sete di potere.