MACRON DIRA' SOLO NO A CONTE

mercoledì 18 settembre 2019Il governo Conte si aspetta dalla Francia dei gesti concreti sull'immigrazione. Lo scrive il quotidiano francese ''Le Figaro'', parlando della visita del presidente francese Emmanuel Macron a Roma prevista per oggi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spera di poter approfittare della presa di consapevolezza dei partner europei sul problema dell'immigrazione ottenendo risposte concrete, ma le poszioni di Macron sono completamente opposte a quelle presentate dal governo italiano. Conte e Macron si incontreranno a Palazzo Chigi per una cena di lavoro, durante la quale parleranno principalmente della creazione di un meccanismo di ripartizione dei migranti salvati in mare che dovra' essere automatico e preliminare, ma la Francia accoglierebbe solo i veri profughi. Conte chiedera' inoltre a Macron di accogliere anche i migranti economici, visto che fino ad oggi Parigi non ha mai dato segnali apertura su questo tema, ma la risposta è già nota: sarà no. Al centro dei colloqui anche la messa in atto di un sistema di rotazione dei porti per lo sbarco dei migranti, ma anche su questo la Francia è totalmente contraria ad aprire i suoi. ''L'organizzazione degli sbarchi dei migranti salvati in mare e' un tema che esige responsabilita''', ha detto Macron, aggiungendo che e' necessario ''trovare un equilibrio tra responsabilita' e solidarieta'''. Secondo il professore Jean-Pierre Darnis dell'Universita' della Costa azzurra e consigliere scientifico per l'Istituto di Affari internazionali, Macron dovra' fornire delle proposte concrete per evitare di dare nuovi elementi di critica alla Lega di Salvini. Ma Macron prima di tutto deve evitare una sua catastrofe elettorale in Francia.