SPAGNA AL VOTO 10 NOVEMBRE

mercoledì 18 settembre 2019MADRID - Dopo quattro mesi di sterili trattative, scontri e tensioni, la Spagna si avvia verso il voto anticipato. Lo riferisce la stampa locale, spiegando che in seguito al fallimento del secondo e ultimo giro di consultazioni con il re Felipe VI, il primo ministro ad interim, Pedro Sanchez, ha dato ormai per scontato che i cittadini saranno richiamati alle urne il prossimo 10 novembre, per la seconda volta in sete mesi e la quarta in quattro anni. Si tratta di un caso piuttosto inedito in Europa, segno del fallimento di un'intera generazione di politici. Come se non bastasse, una volta finiti i contrasti sulla formazione del governo, i quattro principali partiti rappresentati in parlamento hanno ora iniziato a lanciarsi accuse e recriminazioni e a scaricare le responsabilita' del mancato accordo gli uni sugli altri. In generale, Pp, Ciudadanos e Unidas Podemos si sono scagliati contro il Psoe, ritenendo che non abbia mai voluto avviare negoziati seri, in quanto gia' pensava alle nuove elezioni sin dal giorno dopo il voto del 28 aprile. Sanchez, dal canto suo, ha invece puntato il dito soprattutto contro i viola di Pablo Iglesias ''per aver bloccato per la quarta volta l'investitura di un socialista''.