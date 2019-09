CROLLO ORDINI INDUSTRIA -2,9

mercoledì 18 settembre 2019A luglio 2019 gli ordinativi all'industria italiana hanno registrato un calo congiunturale del 2,9%, mentre nella media degli ultimi tre mesi si rileva un modesto aumento congiunturale (+0,1%), ma nel segno di una continua diminuzione. Lo rende noto l'Istat aggiungendo che ''in termini tendenziali l'indice grezzo degli ordinativi diminuisce dell'1%, sintesi di un leggero aumento sul mercato interno (+0,3%) e di un marcato calo su quello estero (-2,9%)''. L'Istat segnala per gli ordinativi che ''la diminuzione congiunturale deriva da una marcata contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno (-4,2%) e da una piu' modesta di quelle provenienti dall'estero (-0,8%)''. La forte contrazione del mercato interno italiano è il principale segnale dell'arrivo della recessione. Dura frenata dei consumi che viene confermata anche da un altro dato, quello del'industria automobilistica italiana: il fatturato dell'industria italiana di autoveicoli registra a luglio un calo tendenziale del 2,8%. Lo rileva ancora l'Istat. Gli ordinativi segnano invece una flessione dell'11,5% e questo significa unicamente che le famiglie italiane hanno deciso di contrarre notevolmente gli acquisti di automobili. E i dati sulle immatricolazioni di auto nuove in Europa vedono per il gruppo FCA un calo del 26,5% ad agosto (rispetto all'agosto precedente) e dei 12,1% nei primi otto mesi rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Nel mese di agosto, secondo i dati diffusi da Acea, invece, il mercato europeo delle autovetture si è contratto dell'8,4%. Calcolando le immatricolazioni nei paesi Ue più Efta (1.074.169 unità) la contrazione ad agosto è stata dell'8,6% rispetto allo stesso mese del 2018.