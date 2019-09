PORTI APERTI, ORDE ARRIVANO

mercoledì 18 settembre 2019L' Italia ''manda un segnale sbagliato'' riaprendo i porti. Lo sostiene, in un'intervista con la Stampa, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, che nei giorni scorsi aveva gia' attaccato la decisione presa dal Ministro degli esteri Di Maio. In Ungheria si e' speso oltre un miliardo di euro per fermare l'ingresso di immigrati illegali e ''abbiamo avuto successo'' aggiunge togliendo cosi' ''un fardello agli altri Paesi europei''. L' Italia ''era riuscita, chiudendo i porti, a ripetere lo schema sul Mediterraneo. Poi pero', e' cambiato governo. E con esso l'approccio, e questo ci dispiace''. Per Szijjarto l'apertura dei porti italiana ''e' un invito ai migranti di mettersi in marcia per l' Europa. E si fa un favore a scafisti e trafficanti di esseri umani''. L'Italia ''sta andando in una direzione opposta, rispetto alla nostra e a quella che aveva imboccato Salvini''. Per il Ministro degli Esteri ungherese, il leader della Lega, da Ministro degli Interni aveva contributo a dare piu' sicurezza all'Europa'' e ha dimostrato che ''l'immigrazione illegale puo' essere fermata''. Szijjarto non crede in una revisione dell'accordo di Dublino: ''Per noi in cima a tutto viene la difesa dei confini. Quindi la politica deve adoperarsi per portare aiuti dove c' e' bisogno''. Il sistema delle quote obbligatorie ''e' tuttora sul tavolo e noi continuiamo a combattere contro di esso''. Tocca ''alle singole Nazioni, decidere con chi vogliamo vivere a casa nostra, non a meccanismi automatici''. E punire con delle sanzioni chi non accetta la quote obbligatorie ''sarebbe un ricatto e un controsenso oltre ad essere contrario alle norme Ue''.