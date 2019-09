DI MAIO:NON TOLLERO TENSIONI

mercoledì 18 settembre 2019''Ieri sera mi ha chiamato Renzi. Mi ha informato Di questa scissione. A Renzi ho detto che Di ‘Matteo’ che ogni giorno creava tensioni nel Governo ne abbiamo già avuto uno. Ne abbiamo abbastanza. Una cosa è certa: io non tollererò tensioni di alcun tipo. Bisogna lavorare solo per gli italiani''. Con queste parole, secondo quanto si apprende, Luigi Di Maio è intervenuto alla congiunta M5S. ''Il taglio dei parlamentari va fatto entro la seconda settimana di ottobre. Non oltre. È uno di quei provvedimenti che va approvato subito. Intanto si tagliano parlamentari e poi si procede con legge elettorale'' ha detto ancora Di Maio. E' evidente, filtra da ambienti M5s molto bene informati, che Di Maio abbia ormai chiaro che le elezioni politiche anticipate saranno ben prima della fine della legislatura e anzi, molto probabilmente questo stesso inverno. Da qui, la fretta di chiudere il cerchio sul taglio dei parlamentari e sulla legge elettorale. Rispetto l'ultima e definitiva votazione sul taglio dei parlamentari, i renziani non potranno influire in alcun modo e tanto meno il Pd. Su questa legge, sia alla Camera che al Senato esiste una vasta maggioranza che include, oltre a M5s, Lega e Fdi. Sulla legge elettorale, invece, lo scontro sarà tra due schieramenti: quello che vorrebbe il proporzionale con sbarramento e quello che vorrebbe il maggioritario. Allo stato attuale, si equivalgono.