CONTE FARA' I CONTI CON NOI

mercoledì 18 settembre 2019''Ora il governo non sarà più schiacciato a sinistra, con noi si sposterà su un asse riformista''. Così il deputato renziano Roberto Giachetti in un'intervista a La Stampa, spiegando che, adesso, ''oltre alla posizione di Pd, 5Stelle e Leu, si dovrà tener conto della nostra linea''. Giachetti spiega anche il perchè della decisione di andare con Renzi, sostenitore del governo con il Movimento 5 Stelle, nonostante la sua contrarietà iniziale al progetto: ''Io ero d'accordo con la nascita di questo governo e ho votato la fiducia dopo aver ammesso il mio precedente errore di sottovalutazione del pericolo Salvini''. E racconta di come ''abbiamo 5 anni alle spalle in cui siamo stati vissuti come corpo estraneo. E' evidente che fossimo mal tollerati, ma la nuova linea del Pd, sconfessa quanto fatto dal governo Renzi. In segretaria il responsabile lavoro è colui che ha sempre contestato il jobs act, Giorgis alle riforme e nel governo è colui che aveva fatto i comitati per il No. Il Pd ha assunto una linea che non è riformista''.