RENZIANI COSTANO 1,5MLN A PD

martedì 17 settembre 2019Meno soldi al Pd, nuove risorse per i renziani. La possibile nascita dei nuovi gruppi parlamentari legati all'ex segretario dem, oltre a una riconfigurazione numerica dei vari organismi di Camera e Senato, comportera' anche una diversa redistribuzione dei contributi che i due rami del Parlamento erogano ai singoli gruppi parlamentari. E cosi', se nascera' a Montecitorio il nuovo gruppo dei renziani, che dovra' necessariamente essere composto minimo da 20 deputati per costituire gruppo autonomo, avra' diritto a una quota percentuale dei contributi, stabilita sulla base del numero dei componenti del gruppo stesso. Di conseguenza, diminuisce il contributo spettante al gruppo dem. La 'perdita' per i democratici si aggirerebbe intorno a 1 milione di euro. Stesso discorso al Senato, dove con la fuoriuscita dei renziani - anche se nella Camera alta il vero nodo e' rappresentato dall'impossibilita' di dar vita a un nuovo gruppo il cui simbolo non si e' presentato alle ultime elezioni politiche - il gruppo del Pd verrebbe a perdere circa 600 mila euro. Infine il Pd, con la fuoriuscita dei parlamentari renziani, verrebbe a perdere anche il contributo che ogni singolo parlamentare versa alle casse del partito ogni mese (circa 1.000-1.500 euro).